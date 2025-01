Cleiton volta para o time B do Flamengo no Carioca após retorno dos EUA

Reforço do Flamengo na reta final da pré-temporada, o zagueiro Cleiton vai se juntar ao elenco que está disputando o Campeonato Carioca novamente.

O que aconteceu

Cleiton foi desfalque no último jogo. Após o empate com o Madureira, ele viajou para os Estados Unidos a pedido do técnico Filipe Luís.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira e já vai embarcar novamente. Ele deve treinar nesta terça.