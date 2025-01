São Paulo: Belmonte quer renovar com Alan Franco e nega interesse em Mayke

A presidente do Palmeiras, Leila, faz um trabalho espetacular. Ela tem a visão dela do ponto de vista do melhor para o time. Nós achamos melhor a pré-temporada fora do país. A Leila tem todo o direito de achar que a pré-temporada no país é melhor. Com relação ao resto, eu acho que fica um pouco mais no campo da observação, que não é pertinente.

Nós viemos aqui trabalhar e trabalhar muito. O presidente Júlio [Casares] e nós do futebol estamos contabilizando a oitava reunião aqui, com diversas equipes, com a MLS [Major League Soccer], com o FC Series, com o Inter Miami, com o Orlando. Ou seja, é muito trabalho, muito relacionamento, algo bastante importante para nós do São Paulo.

Carlos Belmonte

O dirigente revelou quanto o São Paulo vai trazer de dinheiro na bagagem dos EUA e defendeu que o principal ganho da pré-temporada na Flórida é esportivo, não financeiro.

Os números preliminares são na conta de R$ 3 milhões que nós ganharemos aqui depois de tudo pago. Nós temos ficado em hoteis 5 estrelas, com o máximo conforto para os nossos atletas. Então o ganho financeiro é pequeno, mas não é atrás disso que a gente veio — a gente veio atrás do ganho desportivo e o ganho desportivo é gigante ao nosso ver.

Na pré-temporada de 2024, nós ficamos em São Paulo e, em razão das chuvas e do clima em São Paulo nesse período de janeiro, que sempre é um clima instável, os jogadores percorreram em média 28 km na pré-temporada. Ou seja, essa distância foi percorrida pelos atletas nos treinamentos de campo. Agora, nós já estamos fechando em torno de 50 km de distância percorrida por cada atleta. É praticamente o dobro da distância percorrida.