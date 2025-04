Neymar segue fortalecimento, e Santos avança em preparação para pegar o Bahia

Nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos realizou o terceiro dia de treinamentos para o confronto contra o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão. Neymar cumpriu, novamente, um cronograma de fortalecimento físico e fez exercícios no gramado.

Em imagens divulgadas pelo Santos, Neymar apareceu realizando exercícios na academia e, depois, uma corrida no gramado. O camisa 10 se recuperou de um edema na coxa esquerda e está em transição física. O Peixe, por sua vez, adota muita cautela com o jogador a fim de eliminar qualquer resquício de incômodo e pretende utilizá-lo quando estiver em plenas condições físicas.

O astro ficou de fora da estreia do Peixe no Brasileirão, contra o Vasco, e também será desfalque contra o Bahia. Na última quarta-feira, inclusive, completou-se um mês do último jogo do atleta pelo Santos.