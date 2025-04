Santos abre vendas de ingressos na bilheteria da Vila Belmiro para duelo contra o Bahia

O duelo marca a estreia do Santos em casa na competição. Na primeira rodada, o Alvinegro Praiano visitou o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 1. Além disso, o time de Pedro Caixinha não joga diante do seu torcedor há um mês, quando recebeu e venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Em casa, o Santos possui cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota na atual temporada. A equipe tem aproveitamento de 76,1% na Vila Belmiro, em 2025.