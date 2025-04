Corinthians: Torcida reserva todos os ingressos para duelo contra o Vasco

A promessa é, mais uma vez, de casa cheia na Neo Química Arena para o duelo contra o Vasco. Hoje (2), a dois dias da partida, o Corinthians informou que todos os ingressos para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, já foram reservados.

O Corinthians recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Série A.

O que aconteceu

Desde o início das vendas, na última terça-feira (1), membros adimplentes do Fiel Torcedor esgotaram as reservas. Sendo assim, a abertura da comercialização prevista para às 17h desta quinta-feira, para o público geral, já não conta com entradas disponíveis.