Por que Renato Gaúcho é boa notícia para o Fluminense

Renato Gaúcho tem o que seus concorrentes à vaga de treinador do Fluminense não tinham: identificação com a torcida (tiro da lista o nome de Fernando Diniz que parece não ter sido cogitado). Renato sabe onde está entrando. Conhece de dentro para fora os predicados de ser tricolor. Já foi campeão com o clube como treinador, já deu título improvável fazendo gol de barriga, já levou o clube a uma final de Libertadores.

O Renato que chega agora ao Fluminense não é mais o mesmo, claro. É mais experiente e, talvez, menos malandro. Vai ter em mãos um dos elencos mais interessantes do Brasil, com uma combinação de jovens e veteranos, brasileiros e sul-americanos, criativos e obedientes. Tem mais de um jogador por posição, tem polivalência. E tem Thiago Silva. Vai depender dessa parceria boa parte do sucesso do trabalho que começa agora.

Renato é copeiro e esse grupo tricolor, eu ousaria dizer, também é. Copa do Brasil e Libertadores seriam sonhos possíveis para 2025. Que Renato aproveite essa volta para uma de suas casas com seriedade e competência. E que, assim, apague 2024 dos pesadelos da torcedora e do torcedor.