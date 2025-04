Cuiabá anuncia a contratação de Edu para a disputa da Série B

O atacante, de 32 anos, foi o artilheiro da Série B do Brasileiro de 2021, quando anotou 17 gols pelo Brusque. Na temporada seguinte, marcou 22 gols e deu quatro assistências, conquistando o acesso ao Brasileirão com o Cruzeiro.

Natural do Rio de Janeiro, Edu teve boas passagens pelo Brusque e Cruzeiro. Pela equipe catarinense, o atleta foi artilheiro da Segunda Divisão nacional em 2021, com 17 gols em 33 partidas. Já pelo Cabuloso, marcou 22 gols em 48 aparições no ano de 2022, quando conquistou o acesso à Série A com os mineiros.

"Sou um nove à moda antiga. Gosto de brigar bastante, competir em todas as jogadas dentro e próximo à área. Onde passei, fiquei marcado por meus gols e espero poder dar sequência ao meu trabalho aqui no Cuiabá, marcando gol e, se Deus quiser, conquistar o acesso", disse o centroavante.