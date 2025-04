'Sem vontade' e 'limitado': comentaristas reagem à derrota do Corinthians

O Memphis Depay é um custo-benefício absolutamente negativo para o Corinthians. Agora, se ele faz o gol do meio-campo, me jogam da janela por dizer isso. [...] Eu tenho ouvido isso de corintiano: 'O que você tem a ver se ele ganhou um bônus por ter sido campeão, por ter dado mais uma assistência?'. Eu tenho a ver com a preocupação que eu tenho com a grandeza do Corinthians.

Juca Kfouri

Danilo Lavieri: time é limitado e Tite não faria revolução

Também em participação no Fim de Papo, Danilo Lavieri ponderou que o trabalho de Ramón Díaz não deveria ser tão questionado, já que o time é limitado.

É claro que o Ramón Díaz tem problemas, questões que a gente pode discutir, mas ele está em um lugar [possível]. Não vejo o Tite chegando e dando uma baita revolucionada nessa equipe. Porque é um time limitado.

Danilo Lavieri

Arnaldo Ribeiro: Corinthians achou que ano acabou

No UOL News Esporte, Arnaldo Ribeiro avaliou o comportamento do Corinthians nos jogos posteriores ao título Campeonato Paulista.