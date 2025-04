Após derrota, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para a partida contra o Vasco

Para a partida, o técnico Ramón Díaz terá dois desfalques certos: Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro está fora em função de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia argentino viajou à Espanha para tratar da tendinopatia patelar no joelho direito.

Em contrapartida, o treinador pode ter um retorno importante contra o Vasco. Existe a possibilidade de que Fabrizio Angileri, que ficou fora dos relacionados contra o Huracán devido a uma tendinite no bíceps da coxa esquerda, fique à disposição no fim de semana.

O elenco alvinegro encerra a preparação para o embate na manhã desta sexta-feira. O Corinthians recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da Série A.

O Timão empatou com o Bahia na primeira rodada do Brasileirão e ocupa a oitava colocação na tabela, com um ponto conquistado. A equipe alvinegra, agora, quer dar uma resposta à Fiel Torcida após a derrota para o Huracán e vai em busca dos três pontos.