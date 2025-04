Lezcano explica escolha pelo Fluminense e exalta Ganso: "Um ídolo para mim"

Se Lezcano foi bem recebido? Ele foi recebido com MAESTRIA, Tricolor! pic.twitter.com/jvYpIKU2xk

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 1, 2025

Lezcano foi só elogios a Ganso e revelou que o meia brasileiro é uma de suas inspirações: "Ganso é um ídolo como pessoa para mim. Quando era pequeno, eu o via pela televisão e gostava muito do seu jogo. E agora eu posso dividir vestiário com ele. É um sentimento incrível. A recepção de todos está sendo boa e espero poder evoluir bastante aqui no Fluminense".

Anunciado pelo Fluminense em fevereiro de 2025, Lezcano não pôde atuar no Campeonato Carioca. Durante um mês, o meia paraguaio apenas treinou com o elenco. O jogador falou sobre esse período e destacou a intensidade da rotina no futebol brasileiro.

"Não pude jogar no Carioca, mas sempre tive uma relação de treinos ótima aqui. Aqui no Brasil tudo é mais intenso, os jogos e os treinos. Estou conseguindo me adaptar rápido, achava que ia demorar mais. Meu objetivo é continuar assim", concluiu.

Nos dois jogos que pôde atuar pelo Fluminense, Lezcano ainda não conseguiu contribuir com a equipe. Entrando no final das partidas, ele enfrentou o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, e duelou com o Once Caldas, na Libertadores. Durante três anos no futebol paraguaio, o meia se destacou no Libertad: em 77 aparições, foram 14 gols e dez assistências.