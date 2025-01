São Paulo usa jovens e empata com Botafogo em noite de trapalhada do juiz

Sem Luis Zubeldía e suas principais estrelas à disposição diante da pré-temporada nos EUA, o São Paulo usou os jovens de Cotia em sua estreia no Campeonato Paulista e arrancou um empate por 0 a 0, fora de casa, contra um pouco inspirado Botafogo-SP.

O resultado deixou o Tricolor com 1 ponto e, mesmo com um jogo a menos, à frente do Novorizontino na vice-liderança do Grupo C pelo saldo de gols. O Noroeste está no topo da chave com 4 pontos, enquanto o lanterna Água Santa ainda não saiu do zero.

O time do interior, por outro lado, segue sem vencer após duas partidas — o elenco de Márcio Zanardi, que está no Grupo A, perdeu na 1ª rodada para o Guarani e fechou a rodada na última colocação.