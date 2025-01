Caso Vai de Bet: delegado diz que empresas de fachada estão ligadas ao PCC

Me chegou o Marcelo Mariano com esta empresa dizendo que teria a Vai de Bet. Chegou até mim que o Toninho [Duettos, sócio de Gustavo Lima] era da parte de shows. A parte intermediadora era a do Cassundé. Já chegou para mim esta empresa. Daí para frente, fica pelos órgãos competentes do clube que analisam tudo. Não tive nenhuma ligação com o Alex Cassundé. Nunca tive contato e nunca sentei com ele em uma mesa Augusto Melo, ao "Fantástico"

Marcelo Mariano envia nota ao "Fantástico"

O contrato de patrocínio da Vai de Bet foi o maior da história do futebol brasileiro. Ele foi possível graças a atuação do intermediário que levou ao Corinthians a possibilidade. O contrato foi assinado por todas as partes sem qualquer questionamento, o que comprova a lisura de todo o procedimento. Caso existisse qualquer irregularidade, nenhuma das partes, inclusive os representantes da Vai de Bet, teriam assinado um contrato de R$ 370 milhões. Confio nas autoridades e desejo que a investigação se encerre com a maior celeridade possível Marcelo Mariano, em nota à TV Globo