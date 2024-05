Laranja em polêmica do Corinthians, mulher passou fome e tem medo de morrer

De acordo com Edna (e os vizinhos confirmam), ela foi até a Delegacia de Mulher na ocasião, mas foi desencorajada pelo delegado de plantão, que teria ironizado: "E daí que abriram uma empresa no seu nome?". Posteriormente, fez um boletim de ocorrência e conseguiu um advogado. Quando conversou com a reportagem, ela chegou a afirmar que não sabia como pagaria pela ajuda legal. Mais tarde, voltou a falar com o UOL e contou que já tinha um profissional trabalhando com ela.

No dia 30 de abril, em que recebeu a visita inesperada, foi registrada na Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) a alteração do contrato social da Neoway com o nome de Edna e uma assinatura, com data do dia anterior, 29 de abril.

"Falei com essa mulher no dia 30 e depois vi as notícias ontem [22 de maio]. Minha foto e uma casa que não era a minha, mas, sim, lá na esquina. Eu não tenho empresa, não tenho nada a ver com isso e não entendo como isso aconteceu. Vou buscar meus direitos para provar que não fiz nada errado. Não estou conseguindo dormir, tenho medo de morrer e não saio de casa. Sempre penso que alguém mau pode vir aqui", falou, ao UOL.

Hoje, ela fica a maior parte do tempo na sua casa e conta com o apoio de vizinhos e da sua mãe, que é enfermeira de uma escola de educação infantil no bairro. A amiga e vizinha da frente, Sandra Palma, foi quem cadastrou Edna no Caixa Tem para o recebimento do Auxílio Brasil e tem sido um dos seus apoios neste momento.

"Tem algo muito estranho nesta história. A gente fica de olho enquanto a Edna está em casa. Já falamos para ela arranjar algum advogado e provar que não fez nada de errado. Quem recebe R$ 1 milhão não mora de favor", disse Sandra.

"Pouco antes de vocês chegarem, ela estava chorando aqui. Ontem, passou a noite chorando, com medo. E depois da visita da mulher, também chorou muito. Ela está muito assustada", continuou a vizinha, que é amiga de Edna desde que chegou ao bairro, há pouco mais de um ano.