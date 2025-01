Da fumaça azul à festa amarela: o clássico alternativo de 39 faltas no ABC

Fumaça azul antes...

Pouco mais de uma hora antes do embate, uma fumaça azul tomou conta da avenida Nossa Senhora dos Navegantes, palco dos principais portões do Estádio Distrital do Inamar. Assim que o ônibus do Água Santa apontou na via, a organizada "Aquáticos" puxou a festa e embalou os presentes.

A recepção ao ônibus dos visitantes, por outro lado, foi pouco amistosa — mas não registrou qualquer violência. Os atletas do São Bernardo receberam várias ofensas, mas entraram normalmente no estádio.

A chuva caiu, com muita força, 30 minutos antes de a bola rolar. A água (nada santa) e os raios afastaram boa parte dos torcedores das arquibancadas. Os organizados do Água Santa, no entanto, permaneceram aglomerados atrás de um dos gols.

... festa amarela depois

Atuando de amarelo, o São Bernardo começou amassando o rival e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro minuto, mas Fabio Sanches evitou o gol de Léo Jabá já em cima da linha.