São Bernardo tem começo avassalador e vence Água Santa em clássico no Paulistão

Sensação do Paulistão nos últimos anos, o São Bernardo promete dar trabalho mais uma vez em 2025. Nesta quinta-feira (16), a equipe estreou com uma vitória fora de casa, diante do Água Santa, pelo placar de 2 a 1, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O time visitante começou avassalador e marcou dois gols em menos de 15 minutos. Os donos da casa até descontaram ainda no primeiro tempo, mas não foi o suficiente.

Com o resultado, o São Bernardo empata em pontos no Grupo D com Palmeiras e Ponte Preta, que também venceram na rodada de estreia. O Água Santa, por sua vez, que busca manter sua ascensão no futebol após o vice-campeonato estadual em 2023, estreou com o pé esquerdo e está zerado no Grupo C, onde apenas o Noroeste venceu na rodada, já que o São Paulo teve jogo adiado por estar nos Estados Unidos.

O primeiro tempo começou movimentado e não demorou para o São Bernardo abrir o placar, mesmo jogando fora de casa. Logo aos três minutos, em uma cobrança de escanteio ensaiada, Arthur Henrique cruzou rasteiro na primeira trave e Fabrício Daniel completou de primeira, sem chances para Ygor Vinhas.