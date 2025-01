Botafogo: ameaça de elenco por falta de pagamento é forçada por empresários

O Botafogo entende, inclusive, que foram esses agentes que vazaram as informações acerca da ameaça dos jogadores de não se reapresentarem no dia 14 de janeiro, conforme o planejamento para o início da temporada, se não receberem os atrasados.

Segundo apuração do UOL, houve uma conversa informal sobre não acontecer a reapresentação.

Esses atrasos são reais e alguns agentes de jogadores que deixaram o clube sem receber vazaram a informação por estarem descontentes, tentando forçar esse pagamento.

Luiza Oliveira

