A Copa do Brasil virou osso duro de roer

O Inter também sofreu, mais ainda, no Beira-Rio contra o cearense Maracanã, da Série D, ao vencer por 1 a 0, aos 93 minutos, com gol de Gustavo Prado.

O Atlético Mineiro ficou no 2 a 2 com o paranaense Maringá, Série C, depois de estar duas vezes atrás e empatar, aos 70, com Hulk, fora de casa.

Finalmente, o também pernambucano Retrô, da Série C, recebeu o Fortaleza e o Tricolor do Pici empatou 1 a 1, com Lucero, aos 88.

Em resumo: todos os cinco times da Série A terão de remar para permanecer no torneio.

Nesta quarta-feira, mais cinco jogos.

O Botafogo recebe o Capital, de Tocantins, sem série, às 19h.