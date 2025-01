Mattos: Negócios entre Botafogo e Lyon irritam outros clubes franceses

O Galo está preso em uma armadilha. A verdade é essa. O plano que foi feito lá atrás é completamente equivocado. Um plano feito por empresários que gerem muito bem as empresas deles, mas a gestão financeira no Galo foi completamente equivocada.

Rodrigo Mattos

Classificação e jogos Francês

0:00 / 0:00

Flamengo: Projeto do estádio será revisto por nova direção, diz Mattos

A nova direção do Flamengo revisará todo o projeto do novo estádio do clube, disse Rodrigo Mattos.

A atual direção [do Flamengo], assim que ganhou a eleição, avisou o banco que não ia fazer esse projeto [das cadeiras cativas]. O entendimento da atual direção é que o projeto não é bom, que não foi bem traçado, que não fazia sentido do ponto de vista econômico, que o estádio não está construído. [...] O projeto do estádio inteiro será revisto.

Rodrigo Mattos