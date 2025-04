São Paulo: Luciano volta às origens e se credencia para substituir Calleri

De volta às origens, Luciano desencantou na noite de ontem, comandou a virada de 2 a 1 do São Paulo sobre o Náutico com dois gols e ganhou pontos para ser a referência do ataque do time, que não tem Calleri.

Brilho no momento preciso

O destaque de Luciano na partida passa muito por ele e pela presença de Alves. O camisa 10, escalado como meia em jogos passados, se movimentou mais pelo ataque e jogou mais de frente para o gol, muito por causa da joia da base, que ficou responsável por armar as jogadas.

O atacante fez jogo de toques curtos, rápidos e decisivos. Espetado no ataque ao lado de André Silva, Luciano participou mais do momento de conclusão das jogadas do que de criação. Ele empatou o jogo em lance de quatro toques e virou com apenas um. Raros foram os momentos em que o camisa 10 carregou ou prendeu a bola.