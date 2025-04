Antes de Cleber Xavier, Santos já fez outras apostas com auxiliares

O nome encontrado foi de Cleber Xavier, auxiliar de Tite por 24 anos. Esse será o seu primeiro trabalho como técnico principal. Agora, o Santos espera que os casos anteriores não se repitam e que a escolha faça o time crescer na temporada;

Como auxiliares, Cleber terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira, além de Vinicius Marques. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

No Campeonato Brasileiro, o Peixe amarga a 19ª colocação, com apenas quatro pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

A primeira partida do novo treinador será nesta quinta-feira, contra o CRB, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).