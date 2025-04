Palmeiras é único dos gigantes de SP com superávit em 2024; veja números

O Palmeiras foi o único dos quatro times grandes de São Paulo a fechar o seu balanço financeiro de 2024 com superávit.

Alviverde no verde

O último exercício do clube presidido por Leila Pereira registrou um resultado positivo de R$ 198,1 milhões. O valor representa a diferença entre receitas e despesas no período entre janeiro e dezembro.

As finanças do Palmeiras superam, com folga, a de seus rivais estaduais: todos tiveram déficit que ultrapassaram os R$ 100 milhões em 2024.