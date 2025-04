Sem diagnóstico pronto, Dorival usa 'legado de Ramón' na Copa do Brasil

Dorival Júnior teve apenas dois dias de treino até sua estreia no comando do Corinthians, que ocorrerá hoje à noite, às 21h (de Brasília), contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Pelo pouco tempo entre sua chegada e o primeiro desafio, o 'diagnóstico' completo do elenco ainda não está pronto. Em sua apresentação, Dorival reforçou que ainda precisará de mais alguns dias para identificar os principais problemas do time.

Porém, o que dá para ter certeza que será "contornado" pelo treinador nesta noite é a segurança e a concentração dos atletas.