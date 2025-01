Botafogo: elenco se apresenta após ameaça de falta por atraso em pagamentos

Os jogadores do elenco principal do Botafogo se apresentaram nesta terça-feira (14) para iniciar a pré-temporada. O retorno às atividades acontece após ameaças de falta por conta de atraso no pagamento. O problema se refere à premiação pelos títulos, além de parcelas do 13º salário, FGTS e férias.

O que aconteceu

Os jogadores se apresentaram no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro. O clube divulgou imagens de alguns integrantes do elenco com os novos uniformes de treino, com a marca da Vbet, patrocinadora máster recém-anunciada.

Vídeos mostram nomes como John, Barboza, Marlon Freitas e Igor Jesus no vestiário. Imagens também divulgaram Alex Telles, Danilo Barbosa, Vitinho, Matheus Martins e Mateo Ponte.