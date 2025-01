Jogadores do Botafogo se incomodaram com vazamento sobre premiação

O tom afrontoso da nota também incomodou jogadores. Alguns entendem que todos os que saíram do clube foram colocados no mesmo bolo, já que não houve uma citação nominal dos supostos envolvidos.

Classificação e jogos Carioca

Insatisfeito, um grupo de jogadores ameaça não se reapresentar dia 14 se os pagamentos não forem quitados. O Botafogo, por sua vez, contesta o atraso alegando que só recebeu o repasse da CBF pelas premiações no dia 27 de dezembro e que, em seu cálculo, os depósitos deverão ser feitos até 20 dias úteis após o recebimento.

Na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, na última quinta (9), nenhum dirigente da SAF compareceu. O Botafogo foi representado pelo presidente do clube associativo, João Paulo Magalhães, que embora não se envolva na parte de pagamentos do futebol, classificou toda a polêmica como "fake news".