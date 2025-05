Abel faz mudanças no Palmeiras e terá Veiga no banco contra o Vasco; veja escalações

Cheguei com meus 11 titulares! ? pic.twitter.com/YTq4CvHNv3

O Verdão ocupa o segundo lugar da tabela, com 13 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória e tropeço do Flamengo. Apesar do revés para o Bahia na última rodada do Brasileirão, a equipe vive um bom momento, vem de vitória na Copa do Brasil e soma 17 jogos de invencibilidade como visitante.

Do outro lado, o Vasco se encontra em uma fase ruim. O time carioca não vence há cinco partidas e demitiu o técnico Fábio Carille após a derrota para o Cruzeiro na rodada passada. O interino Felipe assumiu a equipe e estreou com um empate diante do Operário-PR, pela Copa do Brasil.

O Cruzmaltino, no momento, é o 12º colocado da Série A, com sete pontos. Para enfrentar o Palmeiras, Vegetti e Coutinho foram preservados e sequer estarão no banco de reservas.