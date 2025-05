Transmissão ao vivo do GP de Miami de Fórmula 1 2025: veja onde assistir

O GP de Miami de Fórmula 1, no Autódromo Internacional de Miami, tem a largada programada para hoje, às 17h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay e F1TV Pro (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Oscar Piastri chega embalado como líder do campeonato, após vencer três das cinco corridas disputadas até aqui. O australiano da McLaren tem chance para abrir ainda mais vantagem se subir novamente no lugar mais alto do pódio.