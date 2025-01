Patrick se emociona após marcar pelo Botafogo: "Só eu sei o que passei"

Patrick de Paula teve lesão multiligamentar no joelho e tenta se reerguer no clube carioca.

A gente treina bastante durante a semana, o Matheus é um excelente batedor de pênalti, um craque... Ele precisava [do gol], mas eu também precisava. Eu falei com ele que iria bater. Foi uma emoção muito grande porque só eu sei o que passei durante um ano e cinco meses. Foi um ano de luta ano passado e retrasado, onde eu sofri com lesão Patrick, ao Premiere

"Quando cheguei no Botafogo eu falei que não vim em vão, vim para fazer história e gravar meu nome. Nunca faltou dedicação, estou muito feliz por poder voltar a marcar pelo Botafogo, voltar a jogar pelo Botafogo em casa com essa torcida maravilhosa. Agradeço à torcida que compareceu. Foi uma experiência boa. É um começo de temporada e de campeonato", completou o meio campista.

Patrick elogiou a atuação dos reservas do Botafogo, apesar da derrota sob o comando do interino Carlos Leiria.

"No futebol existem três resultados, e não foi o resultado que a gente queria. Nós fomos em busca do gol, em busca do resultado. Fizemos o gol no final, mas acho que todos viram as chances que criamos. É ressaltar o trabalho do grupo. É o primeiro jogo da temporada, não foi o resultado que queríamos e que buscávamos. Tivemos muito volume. Agora é trabalhar, terça-feira já tem mais, e temos que buscar um grande resultado", concluiu.

O Botafogo voltará a campo na próxima terça-feira, contra a Portuguesa, pela segunda rodada da Taça Guanabara. O jogo acontecerá novamente no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).