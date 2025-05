Santos terá seis mudanças para visitar o Grêmio pelo Brasileirão; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Grêmio, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O técnico Cleber Xavier decidiu fazer seis mudanças na escalação do Peixe.

Na defesa, Luisão será improvisado na lateral direita e Luan Peres assume o posto de Gil, que fica no banco de reservas. No meio, Tomás Rincón e Thaciano são as novidades. Já no ataque, Soteldo volta de lesão e Deivid Washington será titular.

Assim, o Santos terá: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt e Thaciano; Rollheiser, Deivid Washington e Soteldo.