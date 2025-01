Botafogo: Atrasos geram incômodo, e jogadores ameaçam faltar a apresentação

A SAF acredita que atletas e empresários que não renovaram estão tumultuando o ambiente. A diretoria acredita que a situação acontece por questões de fluxo de caixa e é natural.

O UOL ouviu que jogadores que seguem no elenco também estão insatisfeitos. Os atrasos geraram um mal estar grande nos bastidores do clube. A assessoria do Botafogo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. A matéria será atualizada caso isso aconteça.

Dos líderes do elenco, apenas Marlon Freitas ficou no clube para 2025. Ele é o atual capitão e vem tentando amenizar a comunicação entre as partes.

Os pagamentos dos salários na carteira estão em dia. Na segunda-feira, o colunista do UOL Bruno Andrade já havia revelado que há também atrasos do Botafogo para pagar luvas e comissões acordadas com os empresários de atletas.

O Botafogo tem reapresentação marcada para a próxima terça-feira. O grupo principal treina até dia 29/1 quando deve estrear no Carioca contra o Fluminense. No dia 2, o alvinegro enfrenta o Flamengo em Belém, na disputa do título da Supercopa do Brasil.