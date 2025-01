Dívidas com jogadores e agentes travam vendas no Botafogo

Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo tem encontrado sérias dificuldades para vender os principais destaques de 2024, sobretudo porque tem pendências financeiras com os próprios jogadores (e os seus respectivos representantes), além de fazer avaliações supervalorizadas dos ativos no mercado da bola.

Igor Jesus, por exemplo, foi avaliado pelo empresário norte-americano John Textor, dono da SAF alvinegra, acima dos 30 milhões de euros (R$ 192 milhões). No entanto, as abordagens que têm chegado, quase sempre da Inglaterra, estão na casa dos 20 milhões de euros (R$ 128 milhões).

Ainda no caso do atacante, autor de oito gols em 31 jogos na temporada passada, o Glorioso tem uma dívida com os seus agentes. Textor tem tentado abater o valor em questão nas eventuais propostas, assim aconteceu na semana passada com Artur Jorge - e também tem sido discutido com outros atletas, como Júnior Santos.