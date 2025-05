Fluminense protesta contra arbitragem: 'Ficou evidente a falta de critério'

O Fluminense soltou uma nota oficial protestando contra a arbitragem do futebol brasileiro. Após a vitória contra o Sport por 2 a 1, neste sábado, pela sétima rodada do Brasileirão, reclamou sobre a "falta de critério" com o Tricolor.

Aos 26 minutos do segundo tempo, Jhon Arias fez grande jogada individual e, em arrancada, foi derrubado por João Silva, zagueiro do Sport. O árbitro Rafael Klain havia marcado pênalti, mas, após conferir o lance no VAR, anulou. Um dia após a partida, o clube publicou uma nota com o título de "O que falta acontecer para ser marcado pênalti a favor do Fluminense?"

Na nota, o clube deixa claro o motivo da reclamação, alegando que as marcações de falta no Campeonato Brasileiro "não têm critérios ou não há clareza sobre eles". O Fluminense, ainda, reconhece que as falhas são para todas as equipes: "São muitos os lances com critérios distintos e isso é o que gera a dúvida e a revolta na cabeça do torcedor, não só do Fluminense".