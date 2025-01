Botafogo x Portuguesa: onde assistir e horário do jogo do Carioca

O Botafogo novamente escalará uma equipe alternativa. O elenco principal tem reapresentação marcada para esta terça (14).

Já a Portuguesa estreou com vitória fora de casa. A Lusa da Ilha do Governador bateu o Bangu por 1 a 0. A equipe não está na liderança pois possui um saldo de gols inferior ao do Madureira, que venceu o Volta Redonda por 2 a 0.

Prováveis escalações

Botafogo: Raul; Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan, Serafim, Lucyo; Patrick de Paula, Newton, Kauê Rodrigues; Carlos Alberto (Kayke), Vitinho Vaz (Adamo), Matheus Nascimento. Técnico: Carlos Leiria.

Portuguesa: Vinicius; Joazi, Thomas Kayky, Victor Pereira, MV; Wellington Cézar, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, Rosa; Lohan. Técnico: Caio Couto.

Botafogo x Portuguesa -- 2ª rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)