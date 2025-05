Santos muda trio de ataque e Cristaldo volta ao Grêmio; veja times

Grêmio e Santos estão escalados para o confronto da 7ª rodada do Brasileirão 2025, na Arena do Grêmio.

Como vêm os times

O Santos vem com mudanças em relação ao time que empatou com o CRB na Copa do Brasil, na quinta-feira (1).

Além de peças, o técnico Cléber Xavier muda o esquema e aposta em três zagueiros, além de um trio de ataque com Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington, deixando Tiquinho Soares no banco de reservas