Futmesa é bom ou ruim? O que se fala sobre febre que gerou rixa no Flamengo

João Barboza, fisioterapeuta, cita benefícios do futmesa, mas alerta para alguns riscos.

O futmesa pode ser uma atividade útil para o aquecimento dos atletas. Como é uma atividade que mimetiza muitos gestos que eles vão executar em um jogo de futebol ou em um treino, quando realizada de uma forma gradual e controlada, ela pode preparar, sim, as articulações, os músculos, para situações que o atleta tende a encontrar no período de treinamento ou de competição. É uma atividade que traz riscos durante a sua execução. Como ela exige extremos de amplitude de movimento e de movimentos explosivos, se esse atleta não realizar uma ativação prévia, que inclui preparação muscular e articular, ele pode estar sendo exposto a um risco, sim, porque o corpo dele não está com as articulações e com a musculatura preparada para aquela exigência. Uma forma ideal de jogar o futmesa, em um pré-jogo, pro exemplo, seria fazer com que os atletas passem por um período de pré-aquecimento, com alguns exercícios de atividade articular e ativação muscular, para que depois eles fossem para o futmesa. Então, para ficar mais claro, eles fariam essa ativação, iriam para o futmesa, depois para o aquecimento com o preparador físico e, após isso, já estariam preparados para o jogo João Barboza, fisioterapeuta

Hélio Nichioka, fisioterapeuta, destaca o lado recreativo do futmesa.

O futmesa atualmente vem crescendo como uma modalidade recreativa muito usada por jogadores profissionais e amadores de futebol com a vantagem de demandar poucos recursos e espaço para a sua prática. Do ponto de vista de preparação física para atletas, não faz sentido. O futmesa tem uma característica mais lúdica e competitiva e geralmente provoca competições divertidas com jogadores muito engajados Hélio Nichioka, fisioterapeuta

Para Felipe Tadiello, fisioterapeuta, o futmesa não auxilia tanto na reabilitação de jogadores profissionais.

O futemesa pode ser uma ferramenta interessante em contextos recreativos ou até mesmo para a melhora de habilidades coordenativas específicas no futebol. No entanto, quando falamos de propósitos preventivos e de reabilitação dentro da fisioterapia no ambiente do futebol, sua aplicação é bastante limitada. Isso ocorre porque a fisioterapia preventiva e reabilitadora exige uma abordagem mais integrada e direcionada às demandas biomecânicas e funcionais dos atletas. Trabalhamos com protocolos baseados em evidências, que incluem exercícios específicos de força, estabilidade, mobilidade e controle neuromuscular, visando tanto prevenir lesões como reabilitar o atleta para que ele retorne ao esporte com segurança e desempenho otimizado. Embora o futemesa possa contribuir de forma leve para coordenação motora e interação entre os jogadores, ele não atende às necessidades complexas que a fisioterapia se propõe a resolver no futebol profissional Felipe Tadiello, fisioterapeuta