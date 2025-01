Ferj vive lua de mel com Textor e estende tapete vermelho para Bap

Hoje, segundo pessoas próximas a Rubinho, os dois são "amigos", apesar de Textor não estar presente na cerimônia de abertura do Campeonato Carioca, realizada na noite desta quinta-feira (9), assim como nenhum integrante da SAF alvinegra, em dia de polêmica referente às premiações dos títulos brasileiro e da Libertadores, com direito a nota oficial do clube.

Já em relação ao Flamengo, que está de presidente novo, Rubens Lopes tem feito o papel de anfitrião. O cartola se mostra receptivo a continuar sendo um aliado do Rubro-Negro, como era na gestão Rodolfo Landim.

Os presidentes estão mudando, tem o período de mandato. Hora é um, hora é outro, e não temos nenhuma dificuldade em lidar com isso. Especificamente no caso do Flamengo, conseguimos uma relação muito boa com todos. A relação transcendeu os muros das instituições, passou a ser uma coisa muito pessoal. Então não há nenhuma dificuldade nisso. Tenho com o Bap as melhores relações e não é de hoje. É de muitos anos. E agora acho que no futebol podemos somar, temos muito para somar

Bap quer relação de "coirmãos" com rivais do Rio

Bap também tem levantado a bandeira da paz em seus primeiros dias na presidência do Flamengo. O mandatário rubro-negro quer ter uma relação próxima e amistosa com os rivais cariocas Botafogo, Fluminense e Vasco.