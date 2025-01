Fla tem conflito de ideias Boto x Runco. Time volta de férias com surpresas

Os jogadores do time profissional do Flamengo voltarão das férias nesta quarta-feira e vão encontrar um Ninho do Urubu bem diferente. Em meio às dezenas de demissões no clube nesses primeiros dias de 2025, praticamente todo o departamento médico foi desmontado.

José Luiz Runco se afastou do clube em agosto de 2015, sendo substiuído por seu filho, Guilherme Runco. Ele lá trabalhou por 34 anos, retornando agora, 44 temporadas depois de sua chegada à Gávea, em 1981. E volta com plenos poderes, agora no Centro de Treinamentos.

Decisões do experiente médico deverão despertar estranhezas no elenco. Uma delas, a eliminação do cargo de nutricionista de performance, que acompanha a alimentação dos jogadores, lhes dá suprimentos etc, antes, durante e depois das partidas. Profissionais inexistentes no passado e relevantes na atualidade.