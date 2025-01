Vini Jr. na Arábia? CEO da liga saudita acredita que isso é possível

Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador, e outras que ainda precisam se desenvolver mais. Nossos clubes têm tudo para atrair, desenvolver e nutrir talentos como este. Então vamos esperar para ver o que acontece Omar Mugharbel, CEO da liga saudita de futebol

A contratação de um talento como o brasileiro, atual melhor do mundo da Fifa, levaria o futebol árabe a outro patamar. No momento, a liga já conta com jogadores como Cristiano Ronaldo, que chegou ao Al Nassr com 38 anos, entre outros jogadores já em reta final de carreira. O CEO da liga saudita espera que o futebol árabe evolua ainda mais a partir desta temporada.

Não creio que atingimos todo o nosso potencial. Fizemos grandes coisas em um curto período de tempo, mas é importante compreender que o que fazemos agora faz parte de uma visão de longo prazo Omar Mugharbel

O CEO afirma que "o céu é o limite" para a liga saudita. Mugharbel afirma que todos os anos os clubes árabes procuram melhorar, investindo cada vez mais para tornar a liga saudita um "produto competitivo".

Recentemente, a liga criou o PACE (centro de aquisição de jogadores, da sigla em inglês), onde o foco é atrair e adquirir jogadores, principalmente estrelas globais. Nos próximos anos, o objetivo da entidade é contratar jovens estrelas do futebol mundial. "Estamos mais focados no sub-21, para aumentar a competividade e a longevidade", afirma Mugharbel.