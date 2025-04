Aston Villa vence Nottingham Forest e se aproxima de G4 no Campeonato Inglês

? Aston Villa (@AVFCOfficial) April 5, 2025

Com o resultado, o Aston Villa chegou aos 51 pontos e alcançou a sexta posição, apenas um ponto atrás do Chelsea, quarto colocado. Por sua vez, o Nottingham Forest segue em terceiro lugar, com 57.

O Aston Villa volta a campo nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o PSG, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Já o Nottingham Forest recebe o Everton no próximo sábado, às 11h, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols do jogo

O Aston Villa começou o primeiro tempo melhor e abriu o placar no começo da partida. Aos 13 minutos, Rogers aproveitou passe de Tielemans para marcar o primeiro dos mandantes. Aos 15, Maasten cruzou para Malen ampliar a vantagem. O Nottingham Forest tentou sair para o jogo no restante da primeira etapa, mas não teve sucesso.

No segundo tempo, o Nottingham Forest conseguiu diminuir o placar aos 12 minutos: após passe de Neco Williams, Jota Silva chutou no contrapé de Dibu Martínez, goleiro do Aston Villa. Apesar de pressionar no resto da partida, os visitantes não conseguiram chegar ao empate.