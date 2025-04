Alison dos Santos corre o primeiro 400m com barreiras do ano em 47.61

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, estreou na temporada 2025 com o bom tempo de 47.61 nos 400m com barreiras e vitória no Estádio Nacional de Kingston, Jamaica. A atuação ocorreu nesta sexta-feira durante a série inaugural do Grand Slam Track, organizado pelo quatro vezes medalhista de ouro olímpico Michael Johnson (200m e 400m).

RETORNO TRIUNFAL! ???