Liverpool usa reservas e vence time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

O Liverpool também fez alterações na equipe na segunda etapa. O jovem Danns entrou aos 27 minutos do 2º tempo. Três minutos depois, ele roubou a bola no meio campo e tocou para Chiesa, que havia entrado durante o intervalo. O italiano chutou em cima do goleiro e o próprio Danns aproveitou o rebote para fazer o 3 a 0. No fim da partida, Chiesa dessa vez não vacilou e fechou a partida em Anfield fazendo o 4 a 0. Este foi o primeiro gol do italiano com a camisa do Liverpool desde que foi contratado junto à Juventus em agosto do ano passado.

Gols e destaques

1 x 0: Em um rápido contra-ataque, o Liverpool abriu o placar com Diogo Jota. O uruguaio Darwin Núnez recuperou uma bola afastada pela defesa dos Reds e avançou em velocidade pela direita, rolando para Jota que só chegou na pequena área empurrando para o fundo das redes de Crellin.

2 x 0: Após troca de passes, Alexander-Arnold dominou a bola fora da área e finalizou com categoria no ângulo ampliando o placar para o Liverpool.

Que susto! Na volta do intervalo, o Accrington quase fez seu gol na partida com Woods. O meia soltou a bomba, batendo no travessão.

3 x 0: O Liverpool matou o jogo em Anfield aos 30 minutos com uma dupla que entrou no 2º tempo. Danns, com apenas três minutos em campo, roubou a bola no meio campo e partiu para o ataque, servindo Chiesa. O italiano chutou no peito do goleiro Crellin, e Danns aproveitou o rebote para fazer o seu gol.