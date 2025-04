Marcos Rocha inicia transição, e Palmeiras encerra preparação para enfrentar o Sport pelo Brasileiro

Ambas as equipes tiveram compromissos no meio da semana. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram os gols alviverde. O Sport, por sua vez, faturou o Campeonato Pernambucano ao bater o Retrô nos pênaltis, na quarta-feira.