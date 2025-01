Boto se esquiva sobre mudanças no Fla e afasta chance de vender titulares

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto não quis se estender na explicação sobre as mudanças no departamento médico em entrevista coletiva no Ninho do Urubu. Ele se esquivou de dar detalhes sobre contratações e comentou o planejamento do time, apontando a intenção de não negociar jogadores que hoje são titulares.

O português terá durante a tarde o primeiro contato com a equipe principal, que se apresenta nesta quarta-feira para iniciar a preparação para 2025.