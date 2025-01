Fabrício Bruno se apresenta ao Flamengo enquanto aguarda Cruzeiro

Fabrício Bruno foi ao Ninho do Urubu nesta quarta-feira para se apresentar ao Flamengo em meio à negociação com o Cruzeiro. A ideia do jogador e do estafe era que nem precisasse retornar ao CT, mas as conversas ainda não foram concluídas.

O que aconteceu

Fabrício se apresentou na parte da tarde ao lado dos companheiros. Ele e o grupo passaram por exames e testes físicos com a nova estrutura do clube.

Flamengo e Cruzeiro seguem conversando sobre a saída. O rubro-negro quer 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) à vista pelo jogador.