Casão: Endrick deveria ser mais egoísta para quebrar jejum em goleada

Casagrande: Esperar Wendell por seis meses não vale a pena para o São Paulo

O São Paulo deve fazer o possível para antecipar a chegada do lateral esquerdo Wendel, com quem o clube assinou um pré-contrato, opinou Walter Casagrande Jr.

O São Paulo tem que fazer um esforço para trazer agora. O que o São Paulo está precisando é montar a defesa, então você precisa treinar com ele agora. Você faz pré-contrato para um cara chegar em junho quando ele é finalizador, que vale a pena esperar, como foi com o Memphis, que chegou tarde no Corinthians, mas desequilibrou. [...] Na lateral tem que trazer agora, formar a defesa e entrosar.

Casagrande

