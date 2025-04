Paulinho faz jogo com mais minutos e Abel diz onde ele briga por posição

A comissão técnica aprovou a atuação do jogador mesmo em poucos minutos em campo, e Abel Ferreira já projeta onde ele vai brigar por uma vaga no time titular.

O Paulinho briga pela vaga do Facundo. Só que, jogando o Estêvão, posso substituir o Felipe Anderson, tirando Maurício, claramente, que ainda falta de ritmo competitivo [Maurício acabou de retornar de uma lesão no ombro após dois meses parado]. Tinha que meter ali um jogador e decidi colocar o Paulinho. Abel Ferreira.

Paulinho é o segundo reforço mais caro da história do Palmeiras e gera muita expectativa no clube e no torcedor. Ele custou R$ 115 milhões mais a ida em definitivo dos meio-campistas Patrick e Gabriel Menino.

O jogador só estreou neste mês após ser anunciado no dia 31 de dezembro. O atacante ficou se recuperando de uma cirurgia na perna direita e só estreou no dia 12, no clássico contra o Corinthians.

Com um desgaste menor em relação a outros atletas, Paulinho é uma opção real para o jogo do meio de semana. O Alviverde volta a campo na quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.