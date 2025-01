Milan vira sobre Inter de Milão no 2° tempo e conquista a Supercopa da Itália

O Milan volta aos gramados no próximo sábado (11), às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Cagliari, no San Siro. No domingo (12), às 11h, a Inter de Milão visita o Venezia, no Estádio Pierluigi Penzo. Ambos os duelos serão válidos pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pela Inter de Milão aos 46 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque rápido pela esquerda, Mkhitaryan passou para Taremi, que encontrou Lautaro Martínez. O atacante argentino cortou o marcador na área e, de canhota, finalizou no contrapé do goleiro Maignan.

Logo no segundo minuto da etapa complementar, a Inter de Milão ampliou a diferença. Ao receber no campo de defesa, Bastoni acertou lançamento para Taremi, que recebeu em velocidade e arrematou cruzado.

O Milan respondeu aos sete minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta na entrada da área, Theo Hernández bateu forte e rasteiro no canto direito do goleiro Sommer, que nada pôde fazer.

Aos 35 minutos da última etapa, o Milan empatou o placar. Após receber cruzamento rasteiro de Theo Hernández na área, Pulisic dominou e, com a perna esquerda, chutou cruzado para marcar.