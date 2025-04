Atlético-MG tem duas novidades para visitar o Maringá, mas Alan Franco sofre contusão óssea

O Atlético-MG realizou, nesta segunda-feira, o último treino antes do confronto contra o Maringá, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Cuca contará com duas novidades.

Os atletas Igor Gomes e Brahian Palacios foram liberados pelo departamento médico e ficam à disposição da comissão técnica. O meio-campista precisou operar o 5° dedo da mão esquerda. Já o atacante colombiano está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.