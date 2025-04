Gyokeres marca quatro, passa Salah e assume a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro

Restando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Português, Gyokeres busca se tornar o primeiro jogador fora das cinco principais ligas a vencer o prêmio desde o brasileiro Mário Jardel, que conquistou a Chuteira de Ouro na temporada 2001/02 também pelo Sporting, com 42 bolas na rede.

Na temporada, Gyokeres tem 52 gols e 12 assistências em 48 jogos.

Com a vitória sobre o Boavista, o Sporting segue na liderança do Campeonato Português, com 75 pontos conquistados, mesma pontuação do Benfica, que leva desvantagem no confronto direto. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Gil Vicente, pela 32ª rodada, no Estádio José Alvalade.