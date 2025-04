De Carille a Diniz: qual é a estratégia de Pedrinho no Vasco?

O cartola Pedrinho demitiu ontem Fábio Carille, depois de mais uma derrota do Cruzmaltino, desta vez para o Cruzeiro. O técnico fechou sua passagem pela equipe com 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas.

"Continuo com as minhas convicções de sempre, sempre acreditei na questão do jogo, e aqui dentro percebemos que é diferente, e há questões anímicas a ser consideradas. Ambiente estava bom, Carille é um cara especial, comissão técnica também, mas pelo contexto, sempre sobra para o treinador, é verdade, mas responsabilidade é minha. Todos nós que estamos trabalhando no futebol somos responsáveis, colocamos no treinador como se fosse tudo culpa dele."

Legal. A culpa é dele, mas não é.