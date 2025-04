Diferenças de casos e funções explicam Pedrinho do Vasco e críticas à CBF

Quem bate à porta do presidente é a intransigência, presente também entre comentaristas. Não era o caso de Pedrinho.

Outra diferença é a manifestação de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza. Há 22 dias, o presidente do Sport, Yuri Romão, foi duramente criticado por este comentarista por reclamar da arbitragem apenas doze dias depois de participar da reeleição unânime de Ednaldo Rodrigues para a CBF. Marcelo Paz fez a mesma coisa. Há duas diferenças. Paz não pediu a exclusão do árbitro e falou em investimentos técnicos na arbitragem.

Votar em um dirigente ou Presidente da República dá o direito de, depois, criticar sua gestão. Isso vale para Yuri Romão e para Marcelo Paz. Depois do episódio, telefonei para Romão e pedi desculpas pelo tom com que me relacionei com ele. Não pelo conteúdo. A conversa já foi relatada no programa De Primeira, do Canal Uol.

A diferença entre Paz e Romão está no tempo.

O Sport reclamou justamente de um erro de arbitragem onze dias depois de ter votado no presidente da CBF que tirou R$ 60 milhões de um projeto em arbitragem e pagou R$ 75 milhões em mesadas de presidentes de Federação, de acordo com reportagem da revista piauí. Onze dias é muito pouco. Hoje faz 34 dias da eleição, já houve uma semana de treinamentos presenciais dos árbitros no Rio.

Tanto Yuri Romão quanto Marcelo Paz têm o direito de contestar a gestão da arbitragem brasileira. O melhor tempo para isso é a hora do voto. Mas, não, este comentarista não retirará o direito à crítica aos árbitros nem à gestão da CBF.